Wertpapiere von Wirecard standen in den letzten Monaten deutlich unter Druck und markierten bei 86 Euro Anfang Februar ihren vorläufigen Tiefpunkt. Nur wenig später schossen die Notierungen wieder merklich hoch und schmiegten sich an den übergeordneten Abwärtstrend um 162,30 Euro an. Seit Ende Mai lässt sich in dem Kursverlauf aber lediglich eine intakte Seitwärtsbewegung ableiten, die trotz des heutigen Kurssprungs noch immer nicht aufgelöst worden ist. Das erschwert Investoren an einem eindeutigen Kaufsignal zu partizipieren, weil jenes nach technischen Maßstäben noch nicht vorliegt. Ganz chancenlos sind Aktionäre aber trotzdem nicht, dass zu heute gerissene Gap-Up könnte noch für weitere Gewinne sorgen.