FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Erholungsrally am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,94 Prozent auf 12 138 Punkte. In Europa wird der EuroStoxx 50 ebenfalls deutlich höher erwartet.

Weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne erfreuen die Anleger aktuell ebenso wie neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China. "Lange depressive Anleger saugen alle auch nur im Ansatz positiven Nachrichten begierig auf", sagte ein Händler.