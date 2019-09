Broadcom mit mustergültigem Kaufsignal!

Seit Ende der Bodenbildungsphase um 200 US-Dollar nahm das Wertpapier von Broadcom im Sommer letzten Jahres seinen Aufwärtstrend wieder auf und konnte bereits Anfang Mai ein Verlaufshoch bei 323,20 US-Dollar markieren. Nur wenig später schlitterte der Wert in eine Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks hinein und löste diesen Mitte dieser Handelswoche regelkonform zur Oberseite auf. Dabei steht nur ein klares Kaufsignal ins Haus, auch konnte die Marke von rund 300 US-Dollar wieder zurückerobert werden. Ein Lauf zurück an die Jahreshochs wird nun sehr wahrscheinlich und kann für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen herangezogen werden.

Kaufsignal aktiv

Sobald es Broadcom gelingt den vorliegenden Ausbruch über die obere Keilbegrenzung per Wochenschlusskurs zu festigen, sind weitere Gewinne an 304,88 US-Dollar, darüber sogar die Jahreshochs von 323,20 US-Dollar zu erwarten. Über ein kurzzeitiges Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3MK4 können interessierte Anleger an dem vorliegenden Kaufsignal partizipieren und am Ende eine Rendite von 100 Prozent erreichen. Ein Rückfall unter 290 US-Dollar birgt hingegen die Gefahr eines Rückläufers zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 284,21 US-Dollar. Sollte es an dieser Stelle zur keiner nachhaltigen Stabilisierung kommen, könnten sich weitere Verluste bis 270 US-Dollar anschließen. Dies würde jedoch den Ausbruch aus Ende dieser Woche klar infrage stellen!