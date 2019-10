EMX Royalty: Partner macht nächsten Schritt in Schweden

EMX Royalty (1,84 CAD/1,27 Euro; CA26873J1075 ) ist ein Großaktionär von Gold Line Resources, denn EMX gehören 9,9 % vom Aktienkapital. Daneben besitzt EMX eine NSR-Lizenzgebühr von 3 % auf die 13 Konzessionsgebiete von Gold Line. Erfolge von Gold Line sind also auch Erfolge von EMX. Gold Line konnte nun eine Privatfinanzierung über knapp 1 Mio CAD durch die Ausgabe neuer Aktien abschließen. Diese Einnahmen werden der weiteren Entwicklung der 13 Liegenschaften zu Gute kommen. Die Liegenschaften von Gold Line befinden sich in Schweden und beinhalten diverse geologische Anomalien, Goldprospekte und historisch definierte Mineralisierungszonen. Es handelt sich um ein großes Gebiet mit einer Länge von 170 Kilometern von Norden nach Süden.

Explorationsarbeiten auf den schwedischen Liegenschaften

Der Partner von EMX konnte sich nicht nur eine Finanzierung sichern, sondern hat auch einen erfolgreichen Sommer hinter sich. Auf allen Liegenschaften wurden umfangreiche Bodenprobearbeiten und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt. Damit sollen Bohrziele genauer definiert und neue Explorationsziele erschlossen werden. Aktuell wartet das Unternehmen auf die Ergebnisse der Proben. Mit der erfolgten Finanzierung können zusätzlich Arbeiten auf den 13 Liegenschaften durchgeführt werden.

Aussichten der EMX-Beteiligung

Von der Identifizierung weiterer Zielgebiete ist auszugehen. Gold Line hat demzufolge EMX mitgeteilt, dass in naher Zukunft eine Börsennotierung im Zusammenhang mit der Aufnahme weiteren Kapitals geplant sei. Denn aktuell handelt es sich bei Gold Line um eine private Gesellschaft aus British Columbia. Laut dem Vertrag zwischen Gold Line und EMX hat EMX das Recht seine 9,9-Beteiligung an Gold Line ohne weitere zusätzliche Kosten für EMX durch die Ausgabe von Gold Line-Aktien an EMX aufrechtzuerhalten. Dies gilt solange, bis Gold Line 5 Mio Dollar an neuem Eigenkapital eingeworben hat.