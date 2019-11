Die mit Abstand relevanteste Diskussion zu einem Einzelwert im w:o Forum bleibt auch in dieser Woche Wirecard. Nachdem sich der Kurs des Zahlungsdienstleisters in dieser Woche zu erholen begonnen hatte, bleibt die Stimmung in der w:o Community weiterhin postitiv. Der entsprechende Thread wird täglich noch immer mehr als 15.000 Mal (!) aufgerufen.

Nutzer "Der _Roemer" meint: Ich denke, auf die aktuelle FT-Berichterstattung (Dubai) hat Wirecard dieses mal WESENTLICH besser reagiert und kommuniziert, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Hier hat die Geschäftsführung (auch im Vergleich zur Singapur-Berichterstattung Anfang dieses Jahres) deutlich dazu gelernt! Es hat zwar letztendlich zwei Wochen gedauert - aber alleine schon die beiden Interviews von Markus Braun auf n-tv und im Handelsblatt stellen in meinen Augen eine pro-aktive, offensive und insbesondere auch professionelle Reaktion auf den FT-Bericht dar, welche meines Erachtens einen ganz entscheidenden Punkt in Sachen Vertrauenszurückgewinnung ausmacht: Der CEO zeigt in der Öffentlichkeit Flagge und steht in entsprechenden Interviews renommierter Medien Rede und Antwort zu den kritischen Fragen! Ich persönlich empfinde dieses persönliche, öffentliche Auftreten des CEO wesentlich wirksamer, als lediglich eine Sonderprüfung durch KPMG durchführen zu lassen. Beides in Kombination rundet sich gegenseitig natürlich ab.