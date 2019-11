Heute startet der neue Streaming-Dienst von Disney. Damit tritt Disney in die Welt der Konkurrenten von Netflix und Co ein. Die Börse nimmt diese Nachricht erst einmal gut auf und die Aktie startet mit einem Plus in den Handel. Wir müssen nun über das Zwischenhoch ausbrechen, um grünes Licht für weitere Aufwärtsbewegungen geben zu können. Wir befinden uns seit 130.24$ Long im Markt und haben unsere Position am 08.11.19 abgesichert. Wir schrieben dazu in unserer Kurznachricht:

Aktuell stehen wir mit +5,20% Kursgewinn ganz passabel da und haben durch die Stoppsetzung kein Risiko mehr auf Verluste.

