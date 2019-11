CANOPY GROWTH: WEED // ISIN: CA1380351009

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 95%



Bereits am Donnerstag veröffentlichte Canopy Growth noch vor Börsenbeginn in Kanada seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Gerechnet wurde mit einem Verlust von C$0.41 pro Aktie. Was dem Markt aber den Boden rausschlug, waren die unerwarteten C$1.08-Verluste pro Aktie. Oder anders gesagt eine Verlustausweitung von 13% auf C$374,6 Millionen. Des Weiteren lässt das Unternehmen seine Expansionspläne auf dem heimischen Markt erst einmal ruhen, da dort letztlich weniger Geschäfte nach der Legalisierung von Cannabis eröffnet wurden als zuvor angenommen.