Der Handelskonflikt zwischen den USA und China war der dominierende Faktor in der Handelswoche. Es gab zahlreiche Schlagzeilen über Fort- und Rückschritte bei den Verhandlungen.

Die Lage im Handelskonflikt stellt sich derzeit unklar dar, es sieht aktuell nach einer Verzögerung des gesamten Prozesses aus. Medienberichten zufolge war von einer Verschiebung des Abschlusses in das kommende Jahr hinein die Rede. Darüber hinaus trat die Lage in Hongkong verstärkt ins Blickfeld der Anleger. Mit der vom US-Kongress verabschiedeten Gesetzesvorlage zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong könnte sich im Falle einer Unterzeichnung durch US-Präsident Donald Trump die allgemeine Verhandlungslage im Handelskonflikt deutlich verschlechtern.

Markit-Einkaufsmanagerindizes im Euroraum gemischt

In einer Woche mit vergleichsweise wenig marktrelevanten Konjunkturdaten kamen freundlichen Daten vom US-Immobilienmarkt, nicht zuletzt von der Zinspolitik der Fed unterstützt.

Bei der genaueren Analyse der Daten zum deutschen BIP im dritten Quartal zeigte sich, dass sowohl der Bau als auch der private Konsum die Treiber waren, die ein Abgleiten in die technische Rezession verhinderten. Die Ausrüstungsinvestitionen von staatlicher Seite gaben hingegen deutlich nach.

Der am heutigen Freitag veröffentlichten Markit-Einkaufsmanagerindex für den Euroraum waren im November leicht rückläufig. Mit 50,3 Punkten liegt der Index nunmehr knapp über der 50er-Expansionsmarkte. Der zuletzt deutlich unter die Räder geratene Teilindex für das Verarbeitende Gewerbe konnte mit 46,6 Punkten auf niedrigem Niveau hinzugewinnen und lag über den Erwartungen der Analysten. Der Dienstleistungssektor gab hingegen um 0,7 auf 51,5 Punkte nach und fiel damit schwächer als zuvor angenommen aus .

Aktien: Euphorie im Wochenverlauf gebremst

Märkte drehen nach Jahreshoch

Der Zuversicht der Anleger im Handelskonflikt folgte mit der zunehmenden Eskalation der Lage in Hongkong die Unsicherheit. Zunächst spiegelte sich die positive Stimmung in neuen Jahreshöchstständen bei einigen Aktienindizes wider. So konnten im Euroraum sowohl der EURO STOXX 50- als auch der DAX30-Index am Dienstag - innerhalb des Tageshandels - auf neue Jahreshöhen klettern. In den USA stiegen der Dow Jones Industrial Average und der marktbreitere S&P 500 ebenfalls entsprechend an. Zudem konnten dort auch große US-Unternehmen wie Apple oder Microsoft historische Höchststände ihrer Aktienkurse feiern. Zur Wochenmitte setzte dann unter dem Eindruck des politischen Geschehens ein kleiner Umschwung ein. Letztlich lagen weltweit die Indizes der großen Märkte leicht im Minus. Der MSCI World beispielsweise gab im Wochenvergleich (alle Stände per Freitagmittag) 0,5 Prozent ab.