In der DAX-Chartanalyse für die KW48 werden noch einmal die Range-Kanten der letzten Wochen in den Fokus gerückt und das große Bild zur Einordnung des aktuellen Kurses herangezogen.

Leichte Verluste im Wochenvergleich aber dennoch stabil über 13.000 Punkten - so lässt sich die Woche im Deutschen Aktienindex rückwirkend in Kürze beschreiben. Mit entsprechender Volatilität an den einzelnen Handelstagen war hierbei für Trader eine sehr gute Signallage verbunden. Bereits zum Wochenstart setzte sich die Orientierungsphase im DAX fort, so dass es erst einmal keinen neuen Test des Jahreshochs gab, sondern vielmehr einen Test auf der Unterseite. Dabei wurde die Trading-Range, welche uns nun bereits mehrere Wochen beschäftigte und Kernthema der Vorwochenanalyse war, fast komplett durchlaufen.