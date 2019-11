S&P500 – Der Markt baut die antizipierte Gegenbewegung in Welle iv in Gelb aus und wir müssen in der kommenden Woche, solange der Markt sich über 3090 Punkten hält, von einem finalen Ausbruch der Bullen in Richtung 3151 Punkte ausgehen.

Letztlich steht dem Markt jedoch in beiden hinterlegten Szenarien ein Hoch bevor in dessen Anschluss deutlich tiefere Notierungen im Bereich von 2950 Punkte anstehen.