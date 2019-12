Infineon - Korrektur durch?

Im Tagestief wurden zuvor bereits 19,13 Euro notiert. Die Aktie könnte ihren Rücklauf nach dem Abprall am Widerstand bei 20,00 Euro am Freitag bereits beendet haben. Die Tageskerze vom Freitag mit den langen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper spricht eher für einen kurzfristigen Boden und einem erneuten Kursanstieg. Es bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie: