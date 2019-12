Red Pine Exploration verstärkt Vorstand, neue Bohrergebnisse in der Pipeline!

Im Herbst dieses Jahres hatte Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) Mia Bioridy zur Präsidenten der Gesellschaften befördert. Die Geologin gehört zum Gründungsteam und hatte sich zuvor um die Bereiche Corporate Development und Investor Relations gekümmert. Sie löst Quentin Yarie ab, der allerdings CEO bleibt und sich nun noch mehr um die Exploration kümmern kann. Daneben gab Red Pine nun die Berufung von Gregory Duras zum Chief Financial Officer (CFO), also Finanzvorstand, bekannt. Duras war zuvor in gleicher Position unter anderem bei Savary Gold, Nordic Gold und Avion Gold tätig gewesen. Zuletzt bekleidete Duras den CFO-Posten bei Emerita Resources.

Bohrarbeiten schreiten voran

Daneben treibt Red Pine die Explorationsarbeiten auf dem Wawa-Goldprojekt voran. So hatte man erst jüngst drei neue Goldzonen rund um das Surluga-Vorkommen entdeckt. Laut Yarie deuten die Bohrergebnisse darauf hin, dass sich die Goldmineralisierung hier in östlicher und westlicher Richtung sowie in die Tiefe fortsetzt. Red Pine hat bereits zwei Ressourcenschätzungen für sein Flaggschiff-Projekt vorgelegt. Zusammen kommen sie auf 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). Wir rechnen mit weiteren Bohrergebnissen in den kommenden Wochen. Zudem will man den 40 Prozent-Anteil des Partners Citabar an dem Projekt herauskaufen.

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,03 CAD | 0,02 Euro

Börsenwert: 14,4 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)

