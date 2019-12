In einem Jahr wird in den USA wieder der Präsident gewählt und der Wahlkampf wird intensiver. Donald Trump hat den Bonus des Amtsinhabers und eine breite Unterstützung an der republikanischen Basis.

In einem Jahr wird in den USA wieder der Präsident gewählt und der Wahlkampf wird intensiver. Donald Trump hat den Bonus des Amtsinhabers und eine breite Unterstützung an der republikanischen Basis. Doch selbstverständlich ist seine Wiederwahl nicht. Das hat Auswirkungen auf den Handelskonflikt mit China. Der amtierende US-Präsident sieht sich mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, die er bewältigen muss, will er im Weißen Haus bleiben. Neben dem drohenden Amtsenthebungsverfahren beginnt der Handelsstreit erste Auswirkungen auf die US-Konjunktur zu zeigen. Trump wäre nicht der erste Präsident, dessen Wiederwahl an schwachem Wachstum scheitern würde. Bill Clinton nutzte zuletzt 1992 die damalige Rezession, um sich gegen den amtierenden Präsidenten George H. W. Bush durchzusetzen. Von einer Rezession ist die US-Wirtschaft aktuell ein gutes Stück entfernt. Es gibt jedoch eine erhebliche Verunsicherung in der Wirtschaft, die die Investitionstätigkeit belastet. Am Arbeitsmarkt verlangsamt sich zudem der Beschäftigungsaufbau. Das heißt, es ist in Trumps ureigenstem Interesse, Ruhe in den von ihm verursachten Konflikt mit China zu bringen.