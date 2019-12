And the winner is: Boris Johnson. Mit dem klaren Sieg der britischen Konservativen wird der EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar 2020 nunmehr sehr wahrscheinlich.

Was diese Woche wichtig war: Wahl in UK, Handelskonflikt sowie Fed und EZB

Boris Johnson gewinnt deutlich



Die Gefahr eines ungeregelten Austrittes aus der Europäischen Union sollte damit auch gebannt sein. Die Frage der künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU bleibt hingegen völlig offen. Es steht nun eine lange Phase komplexer Gespräche bevor. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ergibt sich unserer Meinung nach aus dem starken Abschneiden der Scottish National Party. Dies dürfte der Diskussion um ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum zusätzlichen Auftrieb verleihen.



Der britische Aktienmarkt (FTSE 100-Index) gewann am Freitag deutlich hinzu und erzielte in der Berichtswoche (bis Freitagmittag) ein Plus von mehr als zwei Prozent. Am britischen Rentenmarkt gaben die Notierungen der richtungsweisenden zehnjährigen Staatsanleihen (Gilts) nach. Die Rendite zog dementsprechend auf 77 auf 84 Basispunkte an. Das Britische Pfund legte gegenüber dem Euro und dem US-Dollar kräftig zu.



Fed und EZB ohne Impulse



Die Sitzungen der großen Zentralbanken US-Fed und der EZB brachten keine marktbewegenden Erkenntnisse. Die Erwartung der Marktakteure waren sehr gering, was sich letztlich auch bestätigte. Die US-Notenbank beließ ihre Leitzinsen unverändert und änderte die Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage nur marginal. Die Stellungnahme von Fed Chef Jerome Powell lässt darauf schließen, dass die Fed im Falle einer konjunkturellen Eintrübung geldpolitisch zügig reagieren wird. Anderseits liegen die Hürden für eine baldige US-Zinserhöhung derzeit sehr hoch.



Bei der EZB blieb es bei der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung. Auf ihrer ersten Sitzung und der darauffolgenden Pressekonferenz gab die neue Vorsitzende Christine Lagarde ihr Debüt. Dieses war von ihrem eigenen kommunikativen Stil geprägt, der auf Konsens sowohl innerhalb der EZB als auch außerhalb mit Einbezug unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure geprägt sein wird. Angesichts der heterogenen Struktur innerhalb des EZB-Rates ist aber nicht mit revolutionären Veränderungen zu rechnen.