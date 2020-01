Seit im Jahr 1971 die Golddeckung in USA endgültig abgeschafft wurde, leben wir in einer reinen ungedeckten Papiergeldwelt (‚fiat money‘) und die Staaten haben ihr Monopol auf das Geld seitdem weidlich ausgenutzt. Darauf aufbauend hat sich die globale Verschuldung in den letzten Jahren massiv erhöht, auf inzwischen über 250 Billionen US-Dollar (gegenüber 173 Billionen zur Zeit der Lehman-Krise im Jahr 2007).

Die Ursache der aktuellen Boom-Phase, der Schuldenexzesse und der Gelddruckorgien liegt darin, dass die Staaten sich das Geldmonopol gesichert haben und dieses Monopol hemmungslos und weitestgehend unkontrolliert ausnutzen.