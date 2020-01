Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat eine Investorenwarnung zu EXW GLOBAL AG veröffentlicht. EXW habe als Emittent seine Verpflichtungen gegenüber der FMA nicht erfüllt. Zuvor hatte die FMA bereits Investorenwarnungen zu zwei mit EXW GLOBAL AG verbundenen Unternehmen veröffentlicht.

In einer am 27. Dezember 2019 veröffentlichten offiziellen Investorenwarnung der FMA heißt es: „Die FMA kann gemäß § 14 Abs 1 Z 9 KMG 2019 den Umstand bekannt machen, dass ein Emittent, ein Anbieter oder eine die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) weist darauf hin, dass die EXW GLOBAL AG, Bergstrasse 10 , 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.exw-wallet.com der Meldepflicht zum Emissionskalender gemäß § 24 KMG 2019 iZm den in Österreich angebotenen ‚EXW Coin Bonds‘ nicht nachgekommen ist.“

Zuvor hatte die FMA bereits vor der „Viva Payment Solutions GmbH“, das offenbar ein mit EXW GLOBAL AG verbundenes Unternehmen ist, gewarnt. In einer Investorenwarnung der FMA vom 12. Dezember 2019 heißt es, dass die Viva Payment Solutions GmbH „nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Zahlungsdienste in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die gewerbliche Ausgabe von Zahlungsinstrumenten (Issuing) oder die Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring) (§ 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG 2018) nicht gestattet.“

Weiterhin hatte die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde Anfang Oktober 2019 vor der „CRYPTOTRUSTCONSULTING LTD“, das laut dem Impressum der Webseite exw-wallet.com (Stand: 03.01.2020, siehe HIER) ein Partnerunternehmen von EXW GLOBAL AG ist, gewarnt. Das Unternehmen sei „nicht berechtigt, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen“, heißt es in einer FMA-Investorenwarnung vom 04. Oktober 2019.

Am Markt für Kryptowährungen war es in der Vergangenheit immer wieder zu spektakulären Betrugsfällen gekommen. Beim OneCoin-Scam beispielsweise verloren Anleger aus der ganzen Welt bis zu fünf Milliarden Euro. Allein in Großbritannien soll es 70.000 OneCoin-Scam-Geschädigte geben, berichtete die BBC im vergangenen Oktober.