Palladium wieder über 2.000 USD

Seit Mitte 2018 und einer vorausgegangenen Konsolidierungsphase befindet sich das für die Industrie so wichtige Metall Palladium in einer äußerst dynamischen Aufwärtsbewegung, die in einem ersten Schritt bis Anfang 2019 auf 1.615 US-Dollar aufwärts reichte. Nach einem mehrmonatigen Kursrückgang um nur wenige Prozent gelang es schließlich im letzten Quartal abgelaufenen Jahres die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen und im Dezember im Bereich von 2.000 US-Dollar den vorläufigen Höhepunkt zu markieren. Zu Beginn dieses Jahres wurde aber auch dieses Niveau schon wieder dynamisch mit einer dazugehörigen Kurslücke überwunden und weckt weitere Begehrlichkeiten der Anleger.

No Limits