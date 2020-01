Klimaschutz etabliert sich als neue Währung für die Welt - in kürzester Zeit wird Nachhaltigkeit für Unternehmen so wichtig wie ihre Bonität.

In kürzester Zeit wird Nachhaltigkeit für Unternehmen so wichtig wie ihre Bonität, glaubt der Chef der Deutschen Bank. Aus Sicht von Christian Sewing ist die Ökologisierung der Wirtschaft ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist. Klimaschutz etabliert sich als neue Währung für die Welt und in 5 - 10 Jahren wird das Nachhaltigkeits-Rating für ein börsennotiertes Unternehmen genauso wichtig sein wie heute die herkömmliche finanzielle Bonitätsbewertung durch Moody’s oder eine andere Ratingagentur.



Stefan Müller spricht genau diesen Trend zur Nachhaltigkeit auch im kürzlich veröffentlichten Video über European Lithium an - Europa's potentiell ersten Produzenten von nachhaltigem batteriefähigen Lithium.



