Es sei denn Silber bricht direkt über das letzte Hoch bei $18.89 aus. Die weitere Erholung wird dem Markt aus unserer Sicht auch sehr guttun und die Akkus für eine Fortsetzung über $19.75 aufladen. Auf der Unterseite bleibt es dabei, im Idealfall werden die $17.06 nicht mehr unterboten. Keinesfalls aber darf der Markt nochmals unter $16.56 zurückfallen. Sonst war es das mit einer Aufwärtsbewegung.

Jetzt heißt es erst einmal Ruhe bewahren. Wir sind mit unseren Positionen komplett abgesichert und haben die längste Gewinnstrecke und das beste Analysejahr unserer Firmengeschichte in 2019 gerade hinter uns gebracht.

Die nächsten Wochen versprechen Hochspannung in den Edelmetallen!

Damit stehen wir mit unserer Position und der Handelsstatistik der letzten Monate wie folgt da:

