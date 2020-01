Nachdem die Panik an den Märkten wegen der Deeskalation im Streit zwischen den USA und im Iran zurückgegangen war, hat sich auch der Rohölpreis ähnlich wie nach den Anschlägen auf eine saudische Ölraffinerie im September von seinen Höchstständen aus der abgelaufenen Woche wieder merklich wegbewegt. Aktuell notiert das schwarze Gold im Bereich einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie sowie der Kursmarke von rund 64,00 US-Dollar. Sollten die USA und China nun noch ihr über lange Zeit hinweg ausgearbeitetes Vertragswerk am Mittwoch unterschreiben, könnte der weltwirtschaftliche Abschwung etwas abgefedert werden. Analysten gehen jedoch von keiner signifikantenRohölpreissteigerung aus, die Märkte sind mit dem Rohstoff ausreichend versorgt, was zu einer weiteren Verbilligung des Schmierstoffs führen könnte. Technisch jedenfalls sieht die Sachlage eindeutig aus, ein Trendbruch würde weitere Verkaufssignale nach sich ziehen und den Energieträger entsprechend verbilligen.

Prognosen gesenkt