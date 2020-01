Finanzieller Engpass - Wie Sie Ihr Unternehmen retten können

Kennen Sie den häufigsten Grund dafür, dass Unternehmen scheitern und Pleite gehen? Häufig ist es nicht die Idee selbst oder die Qualität der Dienstleistung, sondern finanzielle Engpässe. Die Entstehung eines finanziellen Engpasses kann viele Gründe haben. Eine schlechte Kalkulation des Unternehmers kann genauso der Ursprung allen Übels sein, wie unbezahlte Rechnungen, unerwartete Auftragsflauten oder, insbesondere in kleineren Unternehmen, Krankheiten oder andere private Schicksale. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen in verschiedenen Situationen eines finanziellen Engpasses mit einem Unternehmenskredit oder einer anderen Form der Finanzierung retten können.

Kleiner Kredit für kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten Insbesondere am Anfang eines kleinen Unternehmens, wenn Sie vielleicht noch keine Mitarbeiter haben und die Finanzierung des Unternehmens aus eigener Tasche gestemmt haben, anstatt vor der Gründung einen Unternehmenskredit aufzunehmen, kann es schnell zu finanziellen Engpässen kommen. Die Kosten für eine Unternehmensgründung sind nämlich nicht zu unterschätzen. Wenn Sie kein großes Eigenkapital mitbringen und sich auch nur bei ein oder zwei kleineren Anschaffungen verkalkulieren, stehen Sie ganz schnell im Minus und das Unternehmen droht zu scheitern, bevor es überhaupt wirklich begonnen hat. Die ersten Aufträge sind zwar schon in Bearbeitung, aber bis das Geld dann tatsächlich da ist dauert es noch. Wer sich in dieser Situation befindet, für den eignet sich ein kleiner Kredit, auch Mikrokredit genannt.

