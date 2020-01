Die Bären tun sich im DAX weiterhin schwer und werden nach dem Anlaufen der Unterstützung bei 13140 Punkten wieder zurückgeworfen. Die gesamte Struktur des bisherigen Marktverlaufes als auch die zähe Abwärtsbewegung spricht dafür, dass der deutsche Index übergeordnet bullisch ausgerichtet ist, weshalb wir im Anschluss an die Gegenbewegung in Welle (iv) in Weiß in Richtung 12800 Punkte von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung ausgehen.

Wir sehen den Markt nicht untergehen, wie viele Propheten es aktuell ankündigen. Wenn wir ehrlich sind es seit Jahren täglich ankündigen, während der Markt ein hoch nach dem anderen ausbaut.

Langfristig sehen wir den Markt somit den Bereich von 14600 Punkten anlaufen. Solange sich der DAX noch unter 13364 Punkten hält, haben die Bären noch die Zügel in der Hand, um den Markt im weiteren Verlauf nach Süden zu treiben.

Anschließend werden wir anfangen Long Positionierungen zu hinterlegen, um den DAX auf neue Allzeithochs zu begleiten!

Zusammengefasst, sehen wir den DAX aktuell noch in der laufenden Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 12800 Punkten. Anschließend gehen wir von deutlich höheren Notierungen aus und werden Long Positionierungen hinterlegen.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de