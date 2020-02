FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0950 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Von seinem am Freitag erreichten Viermonatstief hat sich der Euro nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt zählte Chinas Yuan zu den Gewinnern am Devisenmarkt. Marktbeobachter verwiesen zum einen auf Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank. Unter anderem sind die chinesischen Banken dazu angehalten, Kredite zu niedrigen Zinsen an Unternehmen zu vergeben, die besonders von den Folgen der Coronakrise betroffen sind.