Wichtig bleibt für den Moment, dass sich der Markt über $50.76 hält, um nicht erneut in Richtung $49.30 durchgereicht zu werden. Auch wenn der WTI hier noch einmal unter Druck gerät, sehen wir diesen weiterhin zumindest vor einer Gegenbewegung stehen. Erst mit einem Unterschreiten von $49.30 wird dieses Szenario neutralisiert und der Weg in Richtung $46.20 - $44.80 geebnet.

Die Bären in WTI holen noch einmal zum Gegenschlag aus und treiben den Markt nach Süden. Wir sind hier bekanntlich erst mit 50% der Gesamtposition im Markt investiert und werden die laufende Gegenbewegung dazu nutzen, um diese weiter auszubauen.

Zusammengefasst werden wir die laufende Gegenbewegung dazu nutzen, um die hinterlegte Position weiter auszubauen, und sehen den Markt nach wie vor auf höhere Notierungen ausgerichtet. Sobald unsere Indikatoren Anschlagen, werden wird direkt wie schon am Montag eine E-Mail mit genauen Angaben zu allen relevanten Daten des Trades an unseren Verteiler schicken.

Aktueller Trade:

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. Anmeldung unter www.hkcmanagement.de