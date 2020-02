HSBC Deutschland muss bei Kosten nachjustieren

Im vergangenen Jahr, als die international tätige HSBC Deutschland ihr Effizienzprogramm startete, sah die Welt offenbar noch besser aus als heute. „Angesichts des wettbewerbsintensiven Marktumfelds müssen wir aber unsere Kostenstrukturen weiter anpassen“, sagt Carola von Schmettow, Sprecherin des Vorstands von HSBC Deutschland, ein Jahr später.

Das bedeutet nichts anderes, als dass der Handlungs- und Spardruck im neuen Jahr noch einmal zugenommen hat. Zwar konnte die Bank, die hierzulande unter HSBC Trinkaus & Burkhardt firmiert, im abgelaufenen Gj. in allen Geschäftsbereichen die Erlöse (+7% auf 786,8 Mio. Euro) steigern. Das Vorsteuerergebnis ist jedoch wegen hoher Einzelwertberichtigungen um 15,4% auf knapp 145 Mio. Euro zurückgegangen. Aufwendungen fürs angelaufene Effizienzprogramm in Höhe von 25,6 Mio. Euro belasteten das Ergebnis ebenfalls erheblich. In diesem Jahr dürfte die schwierige Lage der Exportwirtschaft das Ergebnis abermals belasten. Neben voraussichtlich erneut hoher Einzelwertberichtigungen werden sich zudem wieder Kosten für das Effizienzprogramm bemerkbar machen. Ob dies das Ergebnis weiter drücken wird, darüber wollte das Management zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen.