Minuszinsen – Lassen sich Sparer zu Aktionären umerziehen?

Bislang, so Rega, würden die Negativzinsen der EZB nur an relativ wenige Kunden weitergegeben. Der Verbandschef beklagt denn auch eine „Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung“. Es werde viel zu sehr über die Weitergabe von Negativzinsen diskutiert, statt über den ausbleibenden Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Um den Minuszinsen zu entkommen, die Banken und Sparer gleichermaßen peinigen, müssten die Anleger statt in zinslose Sichteinlagen endlich verstärkt in Wertpapiere, insbesondere Aktien, investieren. Doch trotz dauerhaft niedriger Zinsen tun sich die Deutschen mit der Aktienanlage noch immer schwer.

Rega verweist zwar darauf, dass im vergangenen Jahr der Kurswert der von den Mitgliedsbanken des Genossenschaftsverbands in den Kunden-Depots verwahrten Wertpapieranlagen um fast 15% auf 55,5 Mrd. Euro gestiegen ist. Ein Gutteil dieses Wertzuwachses dürfte allerdings auf das Konto der 2019 kräftig gestiegenen Börsenkurse gehen. Von der Politik fordert Rega deshalb Steueranreize für die Altersvorsorge. Das dürfte jedoch Wunschdenken bleiben. Steht in Berlin doch vielmehr die Einführung einer Aktiensteuer weit oben auf der Agenda. Regas Vize Siegfried Mehring setzt denn auch eher darauf, dass durch eine Weitergabe von Negativzinsen Anreize für eine Umschichtung von Sichteinlagen in Wertpapiere geschaffen werden.

DER PLATOW Brief 4 Wochen gratis lesen

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.