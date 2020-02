Noch kann keine Entwarnung gegeben werden, seit den Rekordständen von 1.530 US-Dollar Anfang dieses Monats lässt sich ein Kursverlust von zur Stunde 14 Prozent feststellen. Dadurch steuert die Alphabet-Aktie direkt auf Ihre Unterstützungszone zwischen 1.291 und 1.296 US-Dollar aus 2018/2019 sowie den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) direkt an. Gelingt es an dieser Stelle für eine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, könnte sich zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung einstellen, die im weiteren Verlauf sogar zu einer Trendwende führen könnte. Eine signifikante Verschlechterung der Nachrichtenlage birgt allerdings auch direkte Rutschgefahren in die vorherige Handelsspanne der letzten beiden Jahre. Der langfristige Aufwärtstrend dürfte hiervon allerdings noch unberührt bleiben.