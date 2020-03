Auch die Aktie von Beiersdorf hat in der letzten Woche einige Blessuren an der Börse abbekommen, doch hier hilft kein Pflaster der hauseigenen Marke Hansaplast. Im Gegenteil, die Unsicherheit bleibt groß und Beiersdorf sieht sich beim Umsatz auch auf Grund des Coronavirus deutlich unter Plan. Wir haben die Aktienkursentwicklung analysiert und ein Primärszenario entwickelt.

Szenario 1 Primärszenario

Derzeit sehen wir den Ausbau der Welle 4, die im Chart in Türkis markiert ist. Wir erwarten ein Anlaufen des Zielbereiches zwischen 84€ - 72€. Dabei ist es wichtig, dass die Marke von 72€ nicht unterschritten wird, damit tiefere Notierungen im Bereich von 59€ vermieden werden können. Langfristig gehen wir auch bei Beiersdorf nach der laufenden Gegenbewegung von neuen Hochs aus.

FAZIT

Das Fazit unserer aktuellen Analyse lautet, dass wir zunächst von einer anhaltenden Abwärtsbewegung ausgehen. Wir sehen einen attraktiven mittelfristigen Einstieg nach Abschluss dieser Bewegung. Derzeit gehen wir davon aus, dass Beiersdorf das Potenzial hat, langfristig auf 130€ zu steigen.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zu allen 30 DAX Werten, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de