× Artikel versenden

Die Öl-Krise – Insolvenz-Welle in der US-Schieferöl-Industrie erwartet!

Nach den historischen Verlusten am Aktienmarkt in der vergangenen Woche steht insbesondere eine Branche vor einem Scherbenhaufen: Schieferöl-Produzenten aus den USA. Hier sind in Kürze die ersten Insolvenzen zu erwarten. Die Hintergründe dazu und mögliche Alternativen aus dem Öl-Sektor gibt es in dieser Ausgabe.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.