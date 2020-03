× Artikel versenden

SILBER Was für epochale Abverkäufe!

Was heute im Silber ablaufen ist, wird vielen schmerzhaft klar gemacht haben das Silber als Krisenschutz nur eines ist, eine Illusion. Wir haben unentwegt davor gewarnt Long einzusteigen. Das es jedoch nun so schnell und rabiat fällt ist in dieser Dimension auch für uns neu. Was jetzt zu erwarten ist und wo die Kurse hingehen, lesen Sie in unserer Aktuellen Analyse.





