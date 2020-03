Good bye oder Good Buy?

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

soll man sich nach den jüngsten Kursstürzen an den Aktienmärkten von der Börse verabschieden – also „Good bye“ sagen – oder haben wir schon wieder Schnäppchenkurse erreicht und sollte man daher wieder einsteigen – also „Good buy“ sagen?

Gespaltene Leserreaktion angesichts der Marktsituation

Die Reaktion unserer Leser ist gespalten. Langfristig ausgerichtete Anleger, z.B. meines Geldanlage-Briefs, fragten mich in der vergangenen Woche mehrfach, ob jetzt die Zeit zu ersten neuen Käufen gekommen sei. Ihre Reaktionen auf die teilweise historisch einmaligen Abschläge – Euro STOXX 50 und STOXX Europe 600 – verzeichneten die schwersten prozentualen Verluste ihrer Geschichte – waren erstaunlich gelassen.