Wenn abwärts, dann richtig, das dachte wohl der Gründer von Aurora Cannabis, als er nun auch noch sein dickes Aktienpaket an dem Cannabis-Produzenten auf den Markt warf. Wie die Chancen für die Aktien von Aurora derzeit stehen, haben wir untersucht.

Um es klar zu sagen, seit Anfang des Monats hat sich der Titel noch einmal halbiert. Wie bereits im letzten Update geschildert, ist dies der nächste Penny Stock unter den Cannabisaktien. So hat der Titel bereits einen kurzen Abstecher auf C$0.90 gemacht. Die Aktie ist in keinem guten Zustand, weshalb wir uns hier weiterhin nicht positionieren werden. Sofern es der Aktie nicht gelingt, die C$1.84 zurückzuerobern, drohen Kurse von $0.57 Cent. Die aktuellen Preise suggerieren weiterhin ein vermeintliches Schnäppchen.

Dies ist aber weiterhin nicht der Fall, denn der Titel kann sich aus dem aktuellen Bereich heraus erneut halbieren.

FAZIT

Der Titel bleibt schwach. Unter Notierungen von C$1.84 müssen für Aurora tiefere Notierungen erwartet werden. Wir halten uns weiterhin von einem Einstieg fern und können dies auch nur dringend anraten. Die Mindestanforderung an einen Boden ist das Überwinden der Marke von C$1.84. Darunter droht ein Abfall auf C$0.57. In Anbetracht der allgemein angespannten Situation an den Aktienmärkten ist auch hier von tieferen Notierungen auszugehen.

