Auch Telefónica beteiligt sich am Kampf gegen das Coronavirus. Zusammen mit sieben anderen Telekom-Anbietern stellen die Spanier der Europäischen Kommission anonymisierte Handynutzer-Daten zur Verfügung.

Zu kämpfen hat Vorstandschef José María Álvarez-Pallete aber auch an anderer Front: Das Unternehmen will das Geschäft im spanischsprachigen Teil von Lateinamerika ebenso in eine eigenständige Einheit ausgliedern wie das datengestützte Zusatzgeschäft (Cybersecurity, Internet of Things und Cloud).