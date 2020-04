Der in Lila hinterlegte Unterstützungsbereich im Chart gibt den Bullen genügen Unterstützung, um nicht nach Süden durchgereicht zu werden. Der DAX öffnet somit zum Wochenstart mit einem deutlichen Gap nach oben und befindet sich auf dem Weg in Richtung des Widerstandes bei 10044 Punkten.

Unser Trade steht damit deutlich im Plus.

Werden die 10044 überschritten, liegt uns ein erstes deutliches Zeichen vor, dass der Markt sein Tief hinterlegt hat.

Wir ziehen den Stopp auf den Einstieg bei 9503 Punkten nach und nehmen somit das Risiko aus der hinterlegten Position.

Auch wenn uns noch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Tief vorliegt, wird dieses Szenario mit einem Überschreiten von 10044 Punkten deutlich an Wahrscheinlichkeit zunehmen.

Zusammengefasst hat der DAX nun gute Chancen, um das hinterlegte Primärszenario weiter voranzutreiben und das bisherige Tief mit einem Überschreiten von 10044 Punkten zu festigen. Dies gesagt, hält der Markt sich an das hinterlegte Primärszenario, was mit einem Überschreiten von 10242 Punkten noch einmal deutlich an Wahrscheinlichkeit zunimmt. Wir werden unsere Position dann weiter aufstocken und so mehr Wucht in den Markt zu bekommen.

Zum Nachkauf verschicken wir dann wie zuvor eine Kurznachricht per Mail mit allen Daten zum Einstieg im DAX, S&P500 als auch im Dow Jones.

