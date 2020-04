Umfangreiche Rettungspakete und geldpolitische Maßnahmen in den USA und Europa halfen, die Märkte auf niedrigem Niveau zu stabilisieren.

Im März brachen die internationalen Aktienmärkte massiv ein. Der deutsche Aktienindex DAX verlor -16,44%, der breite europäische Index Stoxx Europe 600 brach um -14,80% ein. In den USA büßte der S&P-500-Index um -12,27% ein, und in Asien verlor der Hang-Seng-Index -8,92%. Der weltweite Aktienindex MSCI World notierte um -13.37% leichter – alle Angaben auf Euro-Basis.

o3.04.2020 - Die bereits im Februar begonnene Marktkorrektur setzte sich im März als heftiger Kurseinbruch an den Aktienmärkten fort. Auslöser war die Furcht vor einer globalen Rezession aufgrund der immer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Umfangreiche Rettungspakete und geldpolitische Maßnahmen in den USA und Europa halfen, die Märkte auf niedrigem Niveau zu stabilisieren.

Auslöser war die Furcht vor einer weltweiten Rezession aufgrund der sich zuerst in Asien, dann in Europa und schließlich auch in Nord- und Südamerika ausbreitenden Corona-Pandemie. Die Geschwindigkeit und Wucht des Ausverkaufs waren außerordentlich: So erlebte der S&P 500 den schwächsten Monat seit 2008, und der Volatilitätsindex VIX, der die Schwankungen des US-amerikanischen Aktienmarkt misst, erreichte den höchsten Wert seit seiner ersten Berechnung 1993.

Im März verordneten viele Länder in Europa sowie die USA teils landesweite, teils regionale Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Um die konjunkturellen Auswirkungen dieser Maßnahmen zu mildern und die Aktienmärkte zu stabilisieren, verabschiedeten die Regierungen in Europa und den USA schnell umfangreiche Hilfsmaßnahmen.

Die deutsche Regierung stellte ein Rettungspaket in Höhe von 750 Mrd. Euro zusammen, u.a. um Unternehmen und Selbstständige zu unterstützen. Zudem setzte sie die Schuldenbremse außer Kraft und kündigte für das laufende Jahr zusätzliche 120 Mrd. Euro an neuen Staatsausgaben an. Die Europäische Zentralbank beschloss ein Kaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen ebenfalls in Höhe von 750 Mrd. Euro und kündigte an, von nun an notfalls auch mehr als ein Drittel der ausstehenden Staatsanleihen eines Eurolandes aufzukaufen. Die zwischenzeitlich diskutierten Pläne von Eurobonds zur Bekämpfung der Coronakrise scheiterten vorerst am Widerstand Deutschlands und der Niederlande.