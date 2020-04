Trotz des gestrigen Anstieges, können die Bullen keine neuen Erkenntnisse generieren. Die Struktur bleibt zerfahren und von Unsicherheit geprägt.

Wir befinden uns damit weiterhin zwischen den Stühlen und erwarten einen größeren Abverkauf in Richtung $3000. Davor haben die Bullen aber das Potenzial, noch den $8000 Bereich anzulaufen. Im gestrigen Update hatten wir die Chancen für einen direkten Ausbruch in einer Welle 1 in grün auf 35% reduziert.