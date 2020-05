NEW YORK (dpa-AFX) - An den globalen Aktienmärkten rücken wieder verstärkt Konjunktursorgen in den Fokus der Anleger. Die Wall Street dürfte vor diesem Hintergrund ihre Vortagesverluste am Freitag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Auftakt 1,88 Prozent tiefer auf 23 887 Punkte.

Zuletzt hatten Investoren sich noch recht zuversichtlich gezeigt und auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise gehofft. Bereits am Vortag hätten dann aber die Hoffnungen durch Konjunkturdaten einen argen Dämpfer erhalten, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Zudem dürften viele kurzfristig orientierte Spekulanten nach der Erholung der Kurse seit Mitte März nun erst einmal Kasse machen.