Zu den Tagesgewinnern in unserem w:o Corona-Depot gehört die Koblenzer Software-Schmiede CompuGroup. Das MDax- und TecDax-Unternehmen versorgt Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit IT-Systemen. Da scheint es fast logisch, dass die Nachfrage in Corona-Zeiten steigt. Mit starken Quartalszahlen hat das Unternehmen seine Ambitionen unterstrichen - um fünf Prozent wuchs der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres auf 183,1 Millionen Euro. Ohne Konsolidierungseffekte lag das Plus bei zwei Prozent.

Clickdoc heißt das Tool für Videosprechstunden, dass innerhalb von zwei Monaten 80.000 neue Kunden gewinnen konnte. Auch der Aufbau neuer Testzentren und Ambulanzen für die Corona-Behandlung sorgt für zusätzliche Nachfrage bei CompuGroup.

Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Platow-Verlag, prophezeit dem Unternehmen aber auch für die Zeit nach der Pandemie eine aussichtsreiche Zukunft. ”Völlig klar, in Zeiten wie diesen wollen sich Patienten mit einem normalen Schnupfen ungern in die Arztpraxis setzen – und das wird auch nach Corona so bleiben. Der Bereich wird auch künftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Nachfrage nach dem zugehörigen IT-Rückgrat wird also hoch bleiben”, erklärt der Experte exklusiv gegenüber wallstreet:online.

Auch die Profitabilität von CompuGroup überzeugt Brune. “Die Marge ist mit 24% weiter klasse - CompuGroup kann sich auf einen mittlerweile hohen Anteil wiederkehrender Umsätze (67%) und margenstarker Geschäfte verlassen. Der Ausblick wurde bestätigt. Wird er „mittig“ erreicht, steigt die Marge auf fast 26%. Die Profitabilität wächst also.”

Wie der Rest des Marktes hat auch die CompuGroup-Aktie im Zuge des Ausverkaufs an den Börsen im Februar und März stark an Wert eingebüßt. Seither ging es jedoch um 50 Prozent bergauf. Für kurzfristige Spekulationen ist die Aktie daher zur Zeit nichts. “Ende April wurden die Höchststände des Vorjahres schon wieder übertroffen. Hier ist also leider schon viel eingepreist. Das zeigt sich auch am KGV von 30, das wir für nicht mehr ganz so günstig halten. Auch die Dividendenrendite ist mit mittlerweile nur noch 0,8% nicht mehr ganz so ansprechend”, sagt Klaus Brune. Langfristig orientierte Anleger sollten trotzdem einen Einstieg prüfen. “Die Wachstumsaussichten stimmen. Wer sich das Papier lange hinlegen will, steigt jetzt noch ein. Wer einen guten Moment erwischen möchte, wartet auf Rücksetzer unter 71,00 Euro. Im derzeit volatilen Markt sind die immer mal drin.”

Angesichts von Kontaktverboten, Maskenpflicht und Abstandsregeln steigt auch in der Bevölkerung die Akzeptanz für den digitalen Arztbesuch. Laut einer Bitkom-Umfrage halten 66 Prozent der Befragten digitale Sprechstunden für eine gute Idee. “Sorgenfalten bekommt bei CompuGroup momentan niemand”, glaubt Klaus Brune.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online-Zentralredaktion

