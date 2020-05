Jüngsten Wirtschaftsdaten zufolge fiel das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal mit minus 2,0 Prozent weniger stark als von Analysten zuvor erwartet wurde. Diese haben nämlich mit einem Rückgang von 2,5 Prozent gerechnet. Das Wirtschaftswachstum brach im März um 5,8 Prozent ein, die Industrieproduktion sackte um 4,2 Prozent ab. Damit liegen die am Mittwoch vorgelegten Daten über den Konsensschätzungen der Marktbeobachter, allerdings belastet das britische Pfund ein konkreter Fahrplan in puncto weiterer Wirtschaftsbeziehungen zur EU nach dem Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt eine Stabilisierung am projizierten Zielbereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements und eine potenzielle Trendwende. Die europäische Gemeinschaftswährung könnte in den folgenden Wochen weiteren Auftrieb gegenüber dem britischen Pfund erhalten und eine gesunde Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Kurskapriolen einleiten. Besonders Swing-Trader dürften hierbei voll auf ihre Kosten kommen, da das Währungspaar EUR/GBP weiterhin in einer groben Seitwärtsspanne verharrt.

Jo-Jo-Effekt hält an

Innerhalb der durch die Handelsspanne vorgegebenen Grenzen zwischen 0,8277 und grob 0,9325 GBP dürfte sich auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen zunächst einmal eine Aufwertung des Euro bei EUR/GBP einstellen und ermöglicht es einen Anstieg in den Bereich von zunächst 0,8920 GBP zu vollziehen. Darüber würde ein weiteres Ziel bei 0,9033 GBP liegen und kann auf der Long-Seite beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6R8V bestens nachgehandelt werden. Weiter sollte man sich aus dem Fenster aber nicht lehnen, es muss auf Sicht gefahren werden. Ein Kurssturz unter 0,87 GBP würde dagegen unweigerlich zu Abgaben in den Supportbereich von 0,86 GBP führen. Die maximale Ausdehnung innerhalb der vorliegenden Handelsspanne wird auf 0,8277 GBP beziffert.