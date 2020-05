Fosterville South wartete in der vergangenen Woche mit einer sensationellen Meldung auf, die allerdings von den meisten noch gar nicht als das ausgelegt wurde, was sie eigentlich war: eine größere Sensation. Der Super-Explorer konnte sich ein weiteres Super-Grundstück im Fosterville-Gürtel unter den Nagel reißen - der Walhalla Belt Claim dürfte den Aktienkurs des Unternehmens nun noch schneller in Richtung der 10-Euro-Marke katapultieren.











Im australischen Victoria tobt der Kampf um die besten Projekte rund um Kirkland Lakes Fosterville-Mine. Unser absoluter Goldaktien-Favorit Fosterville South Exploration (WKN: A2P2JF – TSX: FSX) mischt hier ganz vorne und höchst erfolgreich mit, sehr zur Freude seiner Aktionäre. Wir hatten unseren Lesern dieses außergewöhnliche Explorationsunternehmen erstmals zum IPO vorgestellt und zum Kauf empfohlen. Wer damals diese Jackpot-Chance nutzte, hat bis heute seinen Einsatz bereits verdoppelt. Seither sind keine sechs Wochen vergangen und es spricht immer mehr dafür, dass jene Kursexplosion lediglich die Ouvertüre einer sich nun erst richtig entfaltenden Mega-Chance war.



Sensationeller Coup im Umfeld der Kirkland-Mine



Denn: In den vergangenen Tagen konnte sich Fosterville South weitere hochattraktive Minengrundstücke im Umfeld der Kirkland-Mine sichern, darunter brandaktuell das Walhalla Belt Projekt. Hierbei handelt es sich um ein in Australien berühmtes Goldfeld, dessen Produktionszahlen und Goldgehalte wirklich aufhorchen lassen . In der Historie, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht, wurden dort bereits über 1,5 Mio. Unzen Gold mit einfachsten Methoden und geringen Explorationen aus dem harten Gestein gewonnen – bei einem Goldgehalt von 33,59 g/t !



Das sind sensationelle Werte, mit denen das 547 Quadratkilometer große Landpaket das Zeug zur absoluten Geldmaschine hat. Das weitläufige Areal umfasst dutzende vielversprechende Explorationsziele, darunter ehemalige Minen, die noch nicht mit den heute üblichen Methoden ausgebeutet wurden und für die Geologen von Fosterville South im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sind. Chef-Geologe Rex Motton dazu: „Das Walhalla Belt Projekt verfügt über eines der aufregendsten Explorationsziele im Bundesstaat Victoria und es besteht die Möglichkeit, die bereits bekannte hochgradige Mineralisierung in die Tiefe und zur Seite hin zu erweitern. Wir vermuten, dass beim Cohen Reef weitere hochgradige Mineralisierungen bestehen, wobei der Fokus auf dem Ausläufer der +33 g/t Gold-Ader liegt.“ Und weiter: „ Die Übernahme (…) ist ein echter Coup für unser Betriebs- und Explorationsteam.“







Einsteigen, bevor die Nachrichtenflut einsetzt!



Mit diesem Zukauf ist die Company nun mit einem gigantischen Landpaket von rund 2.200 Quadratkilometern in einem der bekanntesten Goldgürtel der Welt ideal positioniert ist. Wir hören nun den Startschuss einer exponentiell verlaufenden Erfolgsgeschichte hin zur nächsten Kirkland Lake. Und das Beste für Sie als Anleger: All das bekommen Sie aktuell zu Discountpreisen, denn es wird wohl ein paar Tage dauern, bis der Markt die Tragweite des jüngsten Walhalla-Coups begreift und die FSX-Aktie endgültig die Startrampe verlässt. Wir können Ihnen nur raten, hier schnellst möglich einzusteigen. Sobald die Nachrichtenflut einsetzt, wird es zu spät sein.



Bereits die Rahmendaten des Walhalla Belt Projektes lassen uns zu der Überzeugung kommen, dass es sich bei dem neuen Landpaket um einen so genannten Company-Maker handelt! Dabei hatte Fosterville South schon vor dieser Transaktion ein Projektportfolio im australischen Victoria vorzuweisen, dass seines gleichen sucht.







Zum Zeitpunkt unserer Erstvorstellung Mitte im April nannte Fosterville South „nur“ knapp 1.400 Quadratkilometer südlich und östlich der Fosterville-Mine sein Eigen: Die Projekte Lauriston, Golden Mountain und Providence wären allein schon eine ideale Grundlage zum Aufbau einer Kirkland Lake 2.0. Doch kurz nach dem Börsendebüt legte das umtriebige Management noch einmal nach und sammelte drei weitere hochpotente Liegenschaften mit einer Fläche von 271 Quadratkilometern im Umfeld der weltbekannten Kirkland-Mine ein. Das neue Trio namens Timor, Avoca und Moormbool bringt eine ganze Serie von aussichtsreichen Explorationszielen mit, zumal auf Avoca und Timor in der Vergangenheit bereits 1,39 Millionen Unzen Gold abgebaut wurden , darunter 208.000 Unzen aus Hartgestein mit einem stolzen Goldgehalt von 13 g/t im Timor-Projekt.



Bohrprogramm läuft an: Vervielfachung immer wahrscheinlicher



Sollten die anlaufenden Explorationen wie erwartet bestätigen, dass Kirklands Goldadern auf den Lauriston- und Golden Mountain-Claims von Fosterville South weiterverlaufen, dürfte die Aktie schon bald einen riesigen Satz machen. Anfang Mai wurden bereits Bohrungen auf dem Golden Mountain Goldprojekt begonnen, gleiches wird demnächst auf dem Lauriston Goldprojekt erfolgen. Das gerade erworbene Walhalla Belt Grundstück kommt auf den Chancen-Cocktail nun noch als krönender Abschluss oben drauf.







Nun sollte auch dem letzten Anleger klar sein, weshalb sich hier die beiden Investment-Legenden Eric Sprott, Ross Beaty und andere bekannte Köpfe der Szene eingekauft haben. Sie haben die Wahnsinnsgelegenheit von Fosterville South bereits frühzeitig erkannt, sich in diesem höchst potenten Goldwert engagiert und bei der jüngsten Kapitalmaßnahme sogar noch einmal aufgestockt. Kurz vor dem Walhalla-Deal hatte die Company im Rahmen einer überzeichneten Kapitalerhöhung 15 Mio. kanadische Dollar eingesammelt und weitere institutionelle Investoren für sich gewonnen. Nun sitzt unser Goldaktien-Favorit auf über 20 Millionen kanadischen Dollar an Cashreserven. Genug, um umfangreiche Explorationen im Umfeld der Kirkland-Mine anzuschieben.



Wir freuen uns, dass wir mit Fosterville South eine Aktie gefunden haben, die für Anleger ein Jackpot-Los mit Gewinngarantie ist: Sobald aus Australien die ersten positiven Bohrungen bekannt werden, wird die FSX-Aktie nicht mehr zu halten sein! Sie haben nun die Gelegenheit vom ersten Schritt an mit dabei zu sein, denn die heiße Explorationsphase hat – wie beschrieben – gerade begonnen.







Ihr größtes Risiko – hier den Einstieg zu verpassen



Bitte bedenken Sie: Auf den Fosterville South-Grundstücken wurden in der Vergangenheit ohne moderne Geräte und professionelle Bohrungen große Mengen Gold gefördert. Viele der Vorkommen sind in der Tiefe offen, weshalb sich hier die Erfolgsgeschichte der benachbarten Fosterville Mine jederzeit wiederholen kann. Auch die heutige Goldgrube des Kirkland Lake-Konzerns galt noch vor fünf Jahren als relativ kleine Mine, die es lediglich auf jährlich 100.000 bis 130.000 Unzen bei moderaten Gehalten von 3 bis 6 g/t Gold brachte. Erst als der neue Eigner im Herbst 2016 das Ruder übernahm, wurde tiefer gebohrt. Und siehe da: In der Tiefe stieß man auf die heute bekannte Monster-Ressource mit atemberaubenden Goldgehalten von teilweise über 420 g/t Gold.



Auch Fosterville South wird schon in Kürze mit professioneller Technologie in die Tiefe bohren und könnte im Idealfall ein neues Fosterville-Vorkommen entdecken! Dann sehen wir hier schnell zweistellige Kurse, denn die neue Kirkland Lake 2.0 wäre für jedermann sichtbar geboren. Aus diesem Grund sind viele große und bekannte Adressen bereits langfristig investiert. Verpassen Sie daher nicht den Einstieg, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein und / oder viel zu früh auszusteigen !







