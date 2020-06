S&P500 – Die Auftragseingänge für langlebige Industriegüter in den Vereinigten Staaten sind im April aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Vergleich zum Vormonat um 13% oder 57,5 Milliarden Dollar auf 384,3 Milliarden Dollar gesunken. Die Lieferungen sanken um 63,6 Milliarden Dollar oder 13,5% auf 406,8 Milliarden Dollar, was den vierten monatlichen Rückgang in Folge darstellt.

Weiterhin völlig unberührt von der Realwirtschaft, legt der S&P500 noch einmal deutlich zu und notiert über dem wichtigen Widerstand bei 3085 Punkten. Das macht fundamental überhaupt gar keinen Sinn und doch ist es Charttechnisch plausibel und stimmig für uns als Elliott Wave Analysten.