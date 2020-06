Altech Advanced Materials legt Fokus nun auf institutionelle Investoren!

Altech Advanced Materials (1,14 Euro; DE000A2LQUJ6) hat seine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt gingen Zeichnungen über rund 0,74 Mio. Euro ein. Die Kapitalmaßnahme wird nun unverzüglich zum Handelsregister angemeldet. Nach Eintragung steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf rund 2,32 Mio. Euro. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Zahl von nur 200 Aktionären insgesamt, zeigte sich das Management mit der Bezugsrechtsemission zufriedne. Die Anteilseigner hatten das Recht, für eine bestehende Aktie 40 neue Anteile zum Vorzugspreis von 1,10 Euro zu erwerben.

Institutionelle Investoren im Fokus

Nun will das Management mit Unterstützung durch eine Schweizer Investmentbank die nicht bezogenen Anteile bei institutionellen Investoren in Europa platzieren. Eine entsprechende Road Show und Marketingkampagne steht bevor. Insgesamt will Altech Advanced Materials bis zu 100 Mio. US-Dollar einsammeln, um bis zu 49 Prozent an der in Bau befindlichen HPA-Fabrik von Altech Chemicals in Malaysia zu erwerben (ausführlich hier). Bei HPA handelt es sich um hochreines Aluminiumoxid, dessen Nachfrage stark wächst. HPA wird derzeit von der LED-Industrie nachgefragt. Es kommt aber auch als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz, wo die Nachfrage vor allem durch die Elektroautoindustrie markant steigt. Die Analysten vom Research-Haus CRU gehen von einer jährlichen Zunahme von 30 Prozent bis zum Jahr 2028 aus und prognostizieren bereits für dieses Jahr ein Angebotsdefizit im Markt. Die Analysten von Dr. Kalliwoda beziffern den globalen Markt im Jahr 2026 mit über 7,2 Mrd. Dollar (zum Research).

Aktieninfo Altech Advanced Materials

Aktienkurs: 1,14 Euro

ISIN: DE000A2LQUJ6

Das könnte Sie auch interessieren: