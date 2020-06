Die Börse hat eine beispiellose Aufholjagd hingelegt. Allerdings waren die Umsätze im DAX eher schwächer, nur wenige Investoren waren voll investiert. Wer sich jetzt ärgert kann vielleicht schon bald aufatmen: die V-förmige Erholung an der Börse wird nicht durch eine gleichlaufende Bewegung der Wirtschaft begleitet. Und das bedeutet Gefahr für den Börsenaufschwung.

Während die Märkte in Superlativen schwelgen und die Kurse jede Folge der Pandemie bereits verarbeitet haben, hinkt die reale Wirtschaft deutlich hinterher. Ja, in China wird wieder produziert, ja, auch in den westlichen Industrienationen wurden die Lockdowns aufgeweicht. Und ja, die Wirtschaft beginnt wieder zu pulsieren. Dieses Pulsieren ähnelt allerdings eher einem gerade wiederbelebten Herzen, das vorsichtig die ersten Pumpversuche unternimmt. Und noch ist nicht klar, ob es den ganzen Körper wieder in Schwung bringen kann.

In der Buchstabensuppe war das V der große Favorit der Experten. Schneller Absturz, schneller Wiederaufstieg. Gemeint war allerdings nicht die Börse, gemeint war die Realwirtschaft. Und hier ist die Euphorie deutlich begrenzter als an den Märkten. Hier ist eher von einem langsamen wiederaufstieg nach dem steilen Absturz auszugehen.