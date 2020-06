Daimler und BMW stoppen ihre Kooperation bei selbstfahrenden Autos und zudem überlegen die Untertürkheimer, bis zu 2.000 IT-Jobs auszulagern. Das Gespenst des Jobabbaus scheint auch in anderen Bereichen umzugehen. Auch hier beobachten wir zwei Szenarien für die Aktie.

Szenario 1 Primärszenario 60%

Der Aktie gelang es bislang nicht, den Widerstand von €41.49 zu nehmen. Vielmehr schwenkte die Aktie in eine Korrektur ein, die auf die Unterstützung von €33.80 zuläuft und diese nach unten durchbrechen dürfte. In dieser Korrektur dürfte die Aktie ein neues Tief im Zielbereich zwischen €20.565 und €12.535 ausbauen. Bei €17.265 könnte die Wende für einen Kurswechsel nach oben eingeleitet werden. Je nachdem, wie tief die Aktie in den Zielbereich eintaucht, kann es kritisch für Daimler werden. Allerdings besteht auch die Chance, dass die Aktie früher durchstartet.

Szenario 2 Alternativszenario 40%

Wenn es den Bullen gelingt, die Korrektur vorzeitig zu beenden und den Titel auf die Hörner zu nehmen und dann über die Hürde von €41.49 zu schleudern, wäre das Anlaufen von Kursen um die €60 ohne weitere Hürden denkbar.

FAZIT

Besteht die Aktie den Elchtest? Zurzeit droht der Aktie ein Abgleiten auf ein neues Tief mit Notierungen unterhalb der €20. Dann müsste dringend die Trendwende eingeleitet werden. Aber die Chancen betragen immerhin 40%, dass die Bullen nun das Lenkrad übernehmen und mit einem gekonnten Drift die Aktie aus der Abwärtskurve nach Norden beschleunigen.

