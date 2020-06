Der DAX versemmelt die erste gute Chance

In unseren beiden wikifolios sind wir aktuell weiterhin "Hebel Long" positioniert. Allerdings dürfte es beim Euwax Sentiment (aktuell bei minus 9,6 Punkten) schon heute zu einem deutlichen Anstieg kommen. So waren die Trader in Stuttgart heute sehr optimistisch, so dass bei der 20-Tage-Schnitt-Berechnung ein positiver Wert dazu kommt, während ein negativer Wert herausfällt. Für einen Anstieg über die relevante Marke von minus 4 Punkten wird es zwar sicher noch nicht reichen. Der Blick auf den Basiseffekt der kommenden Tage zeigt aber, dass es bei einer Fortsetzung der heutigen Entwicklung ganz schnell soweit kommen kann. Dann würden wir den "Hebel Long"-Trade beenden und zunächst eine "einfach Long"-Position einnehmen. Bei stärker fallenden DAX-Notierungen würde dann bald auch der GDL-Indikator wieder ein Warnsignal aussenden, was den Wechsel zu "Flat" zur Folge hätte. Doch soweit ist es noch nicht.

