14% Kursplus auf Monatssicht

Der DAX befindet sich gerade an einer entscheidenden Marke. Die Frage, wie er damit umgeht, ist auch für unsere beiden wikifolios von großer Bedeutung.

Trotz einiger zuletzt wirklich schwacher Tage hat es der DAX nun doch noch geschafft, das am 8. Juni markierte Hoch der seit März laufenden Erholung anzulaufen. Mit einem Tageshoch bei rund 12960 Punkten wurde der Widerstand heute sogar kurz überschritten. Das ist auf der einen Seite sehr erfreulich, weil die Bullen die durchaus vorhandenen kurzfristigen Verkaufssignale damit bislang erfolgreich ausbremsen konnten. Auf der anderen Seite stehen sie nun auch in der Pflicht, einen charttechnisch negativen Fehlausbruch an dieser Marke möglichst zu vermeiden. Sollte es hier heute im Tageschart noch zu einer Umkehrkerze mit einem deutlich unter dem Hoch liegenden Schlusskurs kommen, würden sich die Aussichten erst einmal verschlechtern. Deutlich besser fänden wir - gerne nach einer kleinen Konsolidierung - einen Bruch des Widerstands mit weiter steigenden Kursen. Dann könnte der DAX sogar relativ zügig in Richtung seines Allzeithochs bei rund 13800 Punkten klettern.