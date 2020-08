Einige Analysten gehen davon aus, dass sich das Kaufverhalten der Apple-Kunden nach den durch das Coronavirus bedingten Schließungen der Apple-Geschäfte verändern wird. Daraus leiten sie Hoffnungen für die Aktie ab. Apple kündigte zudem an, ab sofort das iPhone 11 in Indien und nicht mehr in China zu produzieren. Für die Aktie sind wir grundsätzlich optimistisch gestimmt.

Wir sind seit dem 09.06.2020 Long in Apple und sichern nun weiter Gewinne. Dazu haben wir folgende Kurznachricht per Mail an unseren Verteiler geschickt:

Aktuelle Performance DOW30 Aktienpaket:

FAZIT

Apple ist neben Home Depot und Visa ein weiterer gedopter Langstreckenläufer im Dow-Jones-Index. Es ist allerdings wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass es weder in der Natur noch an den Märkten ein ununterbrochenes exponentielles Wachstum gibt. Vielmehr folgt auf jede Bewegung früher oder später eine Gegenbewegung. Das gilt für Abverkäufe ebenso wie für Anstiege. Was wir nie machen, ist in eine laufende Bewegung hineinspringen. Wir nutzen deshalb immer die Gegenbewegungen und die Wendepunkte, um unsere Fahrkarten zu lösen. Bei der Aktie rechnen wir damit, dass die aktuell laufende Zwischenkorrektur noch etwas Platz auf der Unterseite hat. Von dort aus wird Apple mit größerer Wahrscheinlichkeit die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Wir erwägen ggf. kurzfristig ein Aufstocken unserer bereits laufenden Long-Position. Hierzu versenden wir selbstverständlich eine Kurznachricht, sollte es dazu kommen.

