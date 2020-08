DAX zieht auf 12.800 Punkte hoch

Und damit weiterhin unter dem Widerstand von 12.700 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Dienstagmorgen bei 12.790 Punkten deutlich höher und dürfte erneut mit einem Gap-up in den Handel starten. Zuvor war der DAX an der Marke von 12.800 Punkten gescheitert.

Ob dem Index nun ein Durchbruch nach oben gelingt? Falls ja, dürften zügig 12.900 und 13.000 Punkte folgen. Darüber dürfte der DAX dann das noch offene Gap bei 13.072 Punkten sowie das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten anvisieren. Solange der DAX im heutigen Handel über 12.770 Punkten notiert, ist direkt mit weiterer Stärke im DAX zu rechnen.