Am 15. September wird Apple die neue Apple-Watch vorstellen. Die Apple Watch dominiert den Markt für smarte Uhren. Das zeigen aktuelle Zahlen von Strategy Analytics. Demnach hat Apple im vergangenen Jahr 22,5 Millionen Apple Watches verkauft und kommt damit auf einen Marktanteil von 50 Prozent. Gemessen an der Stückzahl verkauft Apple aktuell mehr Uhren als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie im Jahr 2019 exportiert hat. Ein weiteres Momentum sollte auch der Aktiensplit (Stichtag 24. August 2020) entwickeln, nachdem eine kleinere Stückelung erfahrungsgemäß mehr von den Privatanlegern anlockt.

.

Zum Chart

.

Das vor der aktuellen Korrektur markierte All Time High des Applekurses liegt 73 % über dem Hoch, welches vor dem Corona-Sell-Off erreicht wurde. Gemessen vom Tief Mitte März konnte das Papier in der Spitze gar 161 % zulegen. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen kann die Korrektur der letzten Tage im Ausmaß von 20 % als gesund eingestuft werden. Und dennoch bildet der Kurs einen intakten Aufwärtstrend aus, an dessen Unterseite sich der Wert wieder emporarbeiten kann. Das erwartete KGV für den Zeitraum 19/20 hat mittlerweile den Wert 37 erreicht und erscheint für einen Konzern dieser Größe immer noch als hoch. Kann die Wachstumsprognose je Aktie von umgerechnet 3,5 Euro für das Fiskaljahr 21/22 erfüllt werden, sinkt das KGV auf knapp 30. Es gilt aber zu bedenken, dass Apple in vielen Marktsegmenten global aufgestellt ist und bei weiten mehr verdient als die Konkurrenz. Daraus folgt, dass das Wachstumspotential gegeben ist und zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird. Apple ist also in der Lage, den Gewinn pro Aktie weiter zu steigern. Das alte All Time High bei 137,98 US-Dollar sollte als Ziel im Bereich des Möglichen liegen.

.

Der ausgewählte Call (Basispreis 87,50 US-Dollar) mit der WKN CU68CU weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 44 % auf. Hier ist die Nervosität der Marktakteure wieder etwas abgeklungen.