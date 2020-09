Anzeige

Der Markt für Covid-19-Produkte ist in Bewegung. Während Biontech, das zusammen mit Pfizer einen Impfstoff gegen Corona entwickelt, seine Produktionsstätten ausweitet und eine Produktionsanlage von Novartis in Deutschland übernommen hat, will Konkurrent Moderna künftig auch generell mehr Grippeimpfstoffe entwickeln. Und Roche will einen neuen Schnelltest auf den Markt bringen.